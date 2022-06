(Adnkronos) – “Ronaldo alla Roma”. L’hashtag vola su Twitter sull’onda di una suggestiva voce di mercato. Complici messaggi WhatsApp di origine ‘misteriosa’, sui social piovono tweet tra scetticismo e sogno: Cristiano Ronaldo alla Roma? Da un profilo all’altro rimbalzano gli audio, in italiano e in inglese, di personaggi che fornirebbero news sulla trattativa: ‘Tutto fatto’. Basta e avanza per alimentare la discussione e proiettare l’hashtag in cima alle tendenze. Tra i tifosi giallorossi c’è chi non crede lontanamente ai rumors e chi, nel gioco del calciomercato, attende news: se un anno fa è arrivato Mourinho, si chiede qualcuno, perché non potrebbe arrivare CR7?

Il portoghese, 37 anni, sembra intenzionato a lasciare il Manchester United dopo una stagione deludente per i red devils: nessun trofeo alzato, niente qualificazione alla prossima Champions League. Ronaldo è arrivato a Manchester un anno fa, dopo aver lasciato la Juventus al termine di un’avventura durata 3 stagioni. L’agente del fuoriclasse, Jorge Mendes, negli ultimi giorni avrebbe sondato i bianconeri per discutere un eventuale ritorno del numero 7 a Torino.