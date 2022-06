Roma, scritte no vax sui muri dello Spallanzani

(Adnkronos) – Scritte no vax sui muri dello Spallanzani a Roma. “Stanotte sono stati imbrattati i muri dell’entrata dell’Istituto Spallanzani” di Roma “con frasi choc e farneticazioni” di stampo no vax, dichiara l’assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato. “Condanno fortemente questo gesto vile e auspico che gli autori siano presto individuati. Questi vigliacchi non hanno rispetto di chi in prima fila sta combattendo per difendere la salute di tutti”.

“Propaganda vaccinale per diritti e libertà atto criminale”, è una delle scritte. E ancora: “I vaccini uccidono”, “Vax uguale morte”, “Vaccino forzato uguale sterminio legalizzato”, e infine “Vaxate i bambini siete mostri assassini”.

“Le scritte intimidatorie comparse stamattina all’ingresso dello Spallanzani” di Roma “rappresentano un fatto inquietante – dichiara il ministro della Salute, Roberto Speranza – Esprimo la mia vicinanza e solidarietà ai medici, agli infermieri e a tutti i professionisti che vi lavorano e che sono stati protagonisti nella lotta contro la pandemia. Non dobbiamo dimenticare mai che la campagna vaccinale” contro Covid-19 “in tutto il mondo ha salvato la vita a milioni di persone”.

“Il vaccino anti Covid ha salvato milioni di esseri umani. Le scritte no vax allo Spallanzani contro gli operatori sanitari sono una follia”. Così su Facebook il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti. “Medici, infermieri e personale della sanità sono stati protagonisti di una battaglia per la vita – continua Zingaretti – A loro, ancora una volta, grazie di cuore. Solidarietà, nella speranza che questi vigliacchi vengano presto individuati”.