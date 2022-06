Roma, maxi incendio: fiamme minacciano case, esplose bombole gpl – Video

(Adnkronos) – Maxi incendio oggi a Roma. Le fiamme, partite da via Aurelia, minacciano le case nella zona di Casalotti, la nube di fumo si è estesa ad ampie aree della città ed è visibile a km di distanza. Il rogo ha raggiunto anche una parte di un centro sportivo e un parcheggio riservato ai camper: nell’area sono presenti bombole a gpl e 15 sarebbero esplose. Circa 35 persone intossicate sono state visitate sul posto dai sanitari mentre una donna con un bimbo sono stati trasportati al Gemelli in codice giallo.

L’incendio è scoppiato poco dopo le 13 sulla via Aurelia in zona Massimina e partendo da un rogo di sterpaglie ha rapidamente coinvolto una vasta area. Le alte temperature e il vento hanno contribuito ad alimentare le fiamme che si sono portate a ridosso delle abitazioni. In azione i Vigili del fuoco con due autopompe, un’autobotte e un elicottero del reparto volo di Ciampino.