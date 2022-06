Roberta Capua e Gianluca Semprini debuttano a Estate in Diretta 2022. “Chi ben comincia è già a metà dell’opera”

“Un’altra estate insieme”: inizia con questo claim il corso estivo del pomeriggio di Rai1. Al timone di Estate in Diretta torna la “coppia vincente” composta da Roberta Capua e Gianluca Semprini.

L’emittente diretta da Stefano Coletta mantiene intatto il filo conduttore che lega gli ottimi ascolti e i feedback positivi della scorsa edizione confermando i due validissimi conduttori.

Novità dell’ultim’ora è la presenza di Marcello Cirillo che accompagnerà, musicalmente parlando, in questi tre mesi estivi. Un importante ritorno in tv per il musicista dopo cinque anni dall’esperienza a I Fatti Vostri su Rai2. Una presenza, la sua, che arricchisce il programma e il validissimo cast. Per lui un debutto omaggiando l’ospite della puntata, Roby Facchinetti.

Capua e Semprini entrano subito in azione anticipando argomenti e ospiti della puntata di esordio. Sin dalle prime battute la coppia mostra un ottimo affiatamento e intesa, un po’ come se avessero finito di condurre il giorno prima.

Il programma scorre alla perfezione, così come nella versione invernale: il valore aggiunto è sicuramente rappresentato dalla complementarità dei due conduttori.

Il tratto distintivo del programma continua ad essere quello del “people show”: il racconto dell’estate degli italiani attraverso la narrazione di situazioni di vita reale.

“Chi ben comincia è già a metà dell’opera”, recita un antico proverbio che ben si addice al debutto di Estate in Diretta 2022. Roberta Capua e Gianluca Semprini sapranno sicuramente regalare ai telespettatori un’estate al top sul piano dell’informazione e degli approfondimenti.