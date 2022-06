Riassunto: ZITADEL raccoglie 2,5 milioni di dollari per ottimizzare la sua piattaforma open source di gestione delle identità orientata agli sviluppatori

SAN GALLO, Svizzera–(BUSINESS WIRE)–ZITADEL, l’innovativo creatore di una piattaforma trasformativa per la gestione delle identità, annuncia di aver ottenuto un finanziamento seed da 2,5 milioni di dollari USA guidato da Nexus Venture Partners. I fondi aiuteranno ZITADEL sia a proporre agli sviluppatori un’alternativa open source, molto attesa, per rispondere alle loro esigenze in materia di gestione delle identità, sia a concretizzare l’evoluzione della soluzione dell’azienda, incrementare le vendite e promuovere la comunità open source. Attualmente il mercato è composto da attori affermati, ma che forniscono soluzioni software proprietarie, come Auth0, Okta, Firebase, AWS Cognito e altre ancora.

La visione alla base di ZITADEL è la creazione di una piattaforma gestionale delle identità lineare e cloud nativa, il cui obiettivo è velocizzare i tempi di commercializzazione dei progetti software. Con un particolare accento sulla semplicità di integrazione, sulle funzioni self-service già predisposte all’uso, sull’accesso personalizzabile e sicuro dotato di un eccellente supporto dell’autenticazione senza password, oltre che su una strategia orientata soprattutto alle API, l’esclusiva piattaforma chiavi in mano di ZITADEL offre agli sviluppatori una flessibilità impareggiabile.

