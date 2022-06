Riassunto: Work for Humankind: la tecnologia di Lenovo apre un mondo di possibilità per l’isola remota

Il progetto Work for Humankind consente a Lenovo di sostenere, servendosi di soluzioni tecnologiche durature, le iniziative per la conservazione da uno degli spazi di lavoro più remoti al mondo sull’Isola di Robinson Crusoe

Per la primissima volta, l’hub tecnologico di Lenovo offre una connessione Internet potenziata sull’Isola di Robinson Crusoe, innalzandone la velocità da 1 a 200 Mbps

Il 30% della popolazione isolana ha già approfittato dell’hub tecnologico di Lenovo

Il servizio di compensazione delle emissioni di carbonio (CO2 Offset Service) di Lenovo ha compensato le emissioni di carbonio associate ai dispositivi hardware per questo progetto sull’isola

Dopo aver installato la tecnologia per server ThinkEdge di Lenovo sull’isola remota, Island Conservation ha elaborato nell’arco di una sola settimana i dati acquisiti nel corso di sei mesi tramite fototrappolaggio, una tecnica che consente di catturare immagini di animali selvatici minimizzando l’interferenza umana. L’acquisizione di informazioni importanti sullo stato degli animali avviene ora in pochi minuti anziché settimane, il che accresce l’efficienza delle iniziative per la conservazione.

RESEARCH PARK TRIANGLE, Carolina del Nord–(BUSINESS WIRE)–Nell’ambito della sua partnership d’importanza storica con Island Conservation e la popolazione locale dell’Isola di Robinson Crusoe, Lenovo rivela la fase successiva del suo progetto Work for Humankind: componenti fondamentali di una tecnologia più intelligente verranno installati in via permanente in tutta l’isola per lasciare un’impronta duratura e una connettività più robusta su un’isola che ospita uno degli ecosistemi più diversificati al mondo.





Colmando il divario digitale, un’isola di 900 persone un tempo isolata rimarrà ora connessa al resto del mondo grazie alla tecnologia di Lenovo aprendo le porte a nuove opportunità in termini di turismo, commercio, posti di lavoro e istruzione e migliorando la resilienza ambientale ed economica dell’isola.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

Contacts

Wendy Fung



wfung@lenovo.com