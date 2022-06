Riassunto: Women’s Brain Project e Altoida annunciano risultati che evidenziano differenze basate sul sesso ottenuti utilizzando un biomarcatore digitale predittivo della malattia di Alzheimer

WASHINGTON–(BUSINESS WIRE)–The Women’s Brain Project, una no profit internazionale che conduce studi su determinanti sessuali e di genere per la salute mentale e del cervello, e Altoida, una società operante nel campo della neurologia di precisione e pioniera delle tecniche diagnostiche non invasive della salute del cervello che utilizzano l’intelligenza artificiale e la realtà aumentata, annunciano i risultati di uno studio che mostrano differenze basate sul sesso ottenuti utilizzando i dati di un biomarcatore digitale raccolti dalla piattaforma digitale di valutazione delle capacità cognitive sviluppata da Altoida.

Pubblicato su EPMA Journal, lo studio ha esplorato tali differenze in un campione di 568 soggetti consistenti di un dataset clinico (difficoltà cognitive lievi e demenza dovute alla malattia di Alzheimer) e di una popolazione sana.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede.

