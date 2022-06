Riassunto: WilsonHCG nominata Leader e Star Performer nella categoria Servizi RPO globali della Valutazione PEAK Matrix® del 2022 a cura dell’Everest Group

TAMPA, Florida–(BUSINESS WIRE)–WilsonHCG è stata nominata Leader e Star Performer nella categoria Servizi globali di outsourcing del processo di assunzione (Recruitment Process Outsourcing, RPO) della Valutazione PEAK Matrix® del 2022 a cura dell’Everest Group.

PEAK Matrix® analizza le dinamiche mutevoli che influiscono sui servizi di RPO fornendo una valutazione comparativa obiettiva basata sui dati relativi a 37 fornitori di servizi di RPO in base alle loro capacità complessive in molteplici settori. Prende in esame la visione e la capacità di produrre risultati concreti degli RPO, nonché l’impatto esercitato dai loro servizi sul mercato in generale.

Everest Group ha espresso ammirazione per l’ottima reputazione di WilsonHCG nell’assunzione di impiegati altamente competenti in campi come quelli dell’ingegneria, dell’informatica e della sanità, nonché per la sua robusta presenza nel Nord America, nella regione EMEA e nell’Africa meridionale.

Tra gli altri punti salienti della valutazione meritano menzione:

L’offerta da parte di WilsonHCG di servizi completi in materia di diversità, equità, inclusione e senso di appartenenza (diversity, equity, inclusion and belonging, DEIB), compresa la relativa scorecard.

Gli investimenti continui effettuati dall’azienda nella propria suite tecnologica veicolata da strumenti brevettati e collaborazioni.

L’offerta ai clienti di servizi di consulenza personalizzati spazianti dalla pianificazione strategica della forza lavoro, all’employer branding, fino alla configurazione dei programmi e all’ottimizzazione delle tecnologie.

“ Siamo onorati di essere stati nominati Leader e Star Performer.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

Contacts

Kirsty Hewitt



+44 7889901517



813-418-4479



kirsty.hewitt@wilsonhcg.com