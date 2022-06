Riassunto: Wikifarmer raccoglie un grande investimento iniziale da investitori di livello mondiale per diffondere la conoscenza dell’agricoltura sostenibile in tutto il mondo e digitalizzare il commercio agricolo B2B

ATENE, Grecia–(BUSINESS WIRE)–Wikifarmer, una piattaforma globale con la missione di rafforzare gli agricoltori educandoli e offrendo loro l’accesso al mercato aperto per vendere i loro prodotti a prezzi equi, menzionata inoltre come la “Wikipedia dell’agricoltura” dalla FAO delle Nazioni Unite, ha completato con successo un round di investimento iniziale. Ciò grazie al sostegno di un gruppo di investitori di livello mondiale come Mathias Kamprad, CDA di Inter IKEA, Patrick e Cynthia Odier della Lombard Odier Private Bank, Sophia Bendz, venture capitalist ed ex direttore globale del marketing di Spotify, Alexandre Vilgrain, amministratore delegato del gruppo SOMDIAA, la fondazione Constantakopoulos e con la partecipazione di Metavallon Venture Capital, società di VC leader in Grecia.





