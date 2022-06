Riassunto: Voltus nomina il Direttore globale delle Relazioni con gli investitori

J.B. Lowe entra a far parte della società come VP, Head of Investor Relations per ampliare il coinvolgimento con gli azionisti, gli analisti degli investimenti, gli esperti del settore e gli investitori in tutto il mondo

SAN FRANCISCO e BOSTON–(BUSINESS WIRE)–Voltus, Inc. (“Voltus”), la principale piattaforma di software per le risorse energetiche distribuite (DER), oggi ha annunciato l’ingresso di J.B. Lowe, CFA, nel suo team come Vice Presidente e Direttore delle Relazioni con gli investitori. Lowe apporta a questo ruolo oltre 15 anni di esperienza nel settore energetico e dei mercati finanziari, compresa esperienza sia buy-side che sell-side.





Nel suo nuovo incarico, Lowe sarà responsabile della strategia delle Relazioni con gli investitori di Voltus, con particolare attenzione alla continuazione e costruzione delle relazioni con investitori, analisti, agenzie di rating, legislatori e altre parti interessate.

