Riassunto: Vita Mojo raccoglie 30 milioni di dollari per aiutare le catene di ristoranti e strutture ricettive in Europa ad affrontare il futuro digitale

Le aziende lungimiranti utilizzano il software full-stack di Vita Mojo per automatizzare le attività manuali, aumentare le vendite e migliorare l’esperienza dei clienti in un contesto di carenza di manodopera e di passaggio alle ordinazioni online e al take away

LONDRA–(BUSINESS WIRE)–Vita Mojo, leader europeo nel software per ristoranti “front-of-house” che consente di effettuare ordinazioni digitali e di gestire in modo più intelligente ed efficiente le operazioni di cucina e di consegna, ha raccolto 30 milioni di dollari di nuovi finanziamenti per perfezionare il proprio prodotto ed espandersi in nuovi mercati.





Il round di finanziamento è stato guidato dalla società di investimenti tecnologici globali Battery Ventures, che ha investito in numerose aziende statunitensi di ristorazione e hospitality-tech, tra cui Olo* e CrunchTime! Information Systems*.

