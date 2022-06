Riassunto: Verdane collabora con il leader delle tecnologie per il clima Cleanwatts

Investe fino a 25 milioni di euro per scalare le attività sui mercati internazionali per le comunità energetiche.

COIMBRA, Portogallo–(BUSINESS WIRE)–Verdane, l’investitore europeo specializzato in growth equity, attraverso il suo fondo d’impatto Idun, ha investito in Cleanwatts, una società di software per l’energia con la missione di accelerare la decarbonizzazione energetica globale e alleviare la povertà energetica. Cleanwatts, che nel 2021 ha registrato una crescita dei ricavi del 65% su base annua e nel 2022 prevede una crescita dei ricavi di oltre il 200%, offre soluzioni innovative per la gestione dell’energia che aiutano le comunità locali a sbloccare i benefici dell’ottimizzazione del consumo di energia rinnovabile, della generazione, dello stoccaggio, del trading e del bilanciamento. La partnership, in cui Verdane investirà fino a 25 milioni di euro, si avvarrà della profonda esperienza di Verdane nello scalare aziende SaaS, della rete internazionale e del team interno di specialisti operativi.

