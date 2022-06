Riassunto: Velodyne sporge un reclamo per violazione di brevetti presso l’ITC contro Ouster

SAN JOSE, California–(BUSINESS WIRE)–Velodyne Lidar, Inc. (Nasdaq: VLDR, VLDRW) ha annunciato oggi di aver sporto reclamo per violazione di brevetti presso la Commissione per il commercio internazionale (International Trade Commission, ITC) degli Stati Uniti contro Ouster, Inc. (Nasdaq: OUST, OUST.WS), in cui la società chiede alla Commissione di aprire un’indagine ai sensi della Sezione 337 della legge statunitense Tariff Act del 1930. Velodyne ha inoltre sporto reclamo per violazione di brevetti contro Ouster presso il Tribunale distrettuale degli Stati Uniti per il Distretto settentrionale della California finalizzato all’emissione di un’ingiunzione e all’ottenimento di un risarcimento monetario.





Nel reclamo in oggetto, Velodyne chiede all’ITC di indagare sull’importazione illecita dei sensori lidar di Ouster in violazione dei brevetti di Velodyne in materia di tecnologie lidar (brevetti statunitensi 7.969.558 e 9.983.297).

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

Contacts

Velodyne – Relazioni con gli investitori



Andrew Chan



achan@velodyne.com

Media



Codeword



Liv Allen



velodyne@codewordagency.com