Riassunto: Velodyne Lidar sottoscrive un accordo pluriennale con Boston Dynamics

SAN JOSE, California–(BUSINESS WIRE)–Velodyne Lidar, Inc. (Nasdaq: VLDR, VLDRW) ha annunciato oggi la stipula di un accordo pluriennale per i propri sensori lidar con Boston Dynamics, leader globale nel campo della robotica mobile. Boston Dynamics ha scelto i sensori di Velodyne per dotare di capacità di percezione e navigazione i propri robot mobili, in grado di gestire le sfide più ardue nel campo della robotica.





Le soluzioni corredate dei sensori lidar di Velodyne consentono ai robot mobili di operare autonomamente e in sicurezza senza bisogno dell’intervento umano. I sensori forniscono in tempo reale dati percettivi 3D utili per la localizzazione, la mappatura, la classificazione e il tracciamento di oggetti. Efficienti dal punto di vista energetico, i sensori di Velodyne supportano i robot mobili autonomi in una vasta gamma di condizioni ambientali impegnative, tra cui variazioni di temperatura, illuminazione e precipitazioni.

“Boston Dynamics ha sottoscritto con Velodyne Lidar un contratto di fornitura e siamo entusiasti di poter continuare a lavorare insieme per potenziare ed estendere le capacità dei robot mobili”, ha dichiarato Eric Landry, direttore della catena di fornitura di Boston Dynamics.

“I robot di Boston Dynamics vantano una mobilità, un’intelligenza e una destrezza avanzate consentendo l’impiego dell’automazione in contesti inconsueti e imprevedibili”, ha affermato Laura Wrisley, vicepresidente senior per le vendite globali di Velodyne Lidar.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

