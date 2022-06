Riassunto: Velodyne Lidar premiata con il GeoBuiz Summit Award per l’innovazione nelle tecnologie di mappatura

Intelligent Infrastructure Solution di Velodyne è in grado di creare una mappa 3D delle strade e degli incroci per migliorare a livello globale la sicurezza delle comunità

SAN JOSE, California–(BUSINESS WIRE)–Velodyne Lidar, Inc. (Nasdaq: VLDR, VLDRW) ha annunciato oggi che la propria tecnologia Intelligent Infrastructure Solution è stata insignita del premio GeoBuiz Summit Award. La soluzione per città intelligenti di Velodyne è stata premiata per l’eccellenza innovativa nella categoria delle tecnologie di mappatura.





Combinando i premiati sensori lidar di Velodyne con il software di intelligenza artificiale di Bluecity, Intelligent Infrastructure Solution è in grado di creare una mappa 3D di strade e incroci, assicurando analisi e un monitoraggio preciso del traffico impossibili con altri tipi di sensori come videocamere, radar o spire induttive.

Questa soluzione completa è stata implementata in tre continenti, oltre ai sistemi già installati in Texas, Florida, Nevada, California, New Jersey, Missouri e Canada.

Intelligent Infrastructure Solution consente a città e Stati di adottare un approccio proattivo nei confronti della sicurezza, offrendo analisi multimodali in tempo reale non solo dei veicoli, ma anche degli utenti della strada più vulnerabili.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

Contacts

Velodyne – Relazioni con gli investitori



InvestorRelations@velodyne.com

Media



Codeword



Liv Allen



velodyne@codewordagency.com