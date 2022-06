Riassunto: ValGenesis acquisisce 4Tune Engineering ed espande il suo portafoglio di prodotti aggiungendovi le migliori piattaforme software del settore per la gestione dei rischi e la validazione continua dei processi

L’acquisizione introduce una nuova sinergia a livello di prodotti in tutte le fasi dei programmi di gestione del ciclo di vita della validazione

SAN FRANCISCO–(BUSINESS WIRE)–ValGenesis, Inc., che ha sviluppato il sistema aziendale di gestione del ciclo di vita della validazione (Validation Lifecycle Management System, VLMS) leader del settore, ha acquisito 4Tune Engineering (4TE), prestigiosa azienda portoghese specializzata in scienze e tecnologie di produzione (manufacturing sciences and technologies, MS&T) che consentono alle aziende operanti nel ramo delle scienze biologiche di maggior successo al mondo di modellare i loro programmi di gestione dei rischi e migliorare le prestazioni dei processi durante l’intero ciclo di vita delle buone pratiche di fabbricazione (good manufacturing practice, GMP).

La decisione a favore dell’acquisizione è stata assunta allorché i vertici di ValGenesis si sono resi conto della sinergia strategica a livello di prodotti che ne sarebbe derivata per i clienti richiedenti una piattaforma completa e maggiormente integrata per la gestione dell’intero ciclo di vita della validazione per il Pharma 4.0.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

