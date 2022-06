Riassunto: Union Apps: un nuovissimo editore non di gioco intende investire fino a 5.000.000 di dollari in team di sviluppatori di talento

NICOSIA, Cipro–(BUSINESS WIRE)–È estremamente difficile avere successo con un’applicazione nel mondo competitivo dei telefoni cellulari. Mentre con un gioco per cellulari è possibile fare affidamento almeno sul proprio editore di contenuti mobili, con un’app non di gioco è un’altra storia. La maggioranza dei team che lavora con questo tipo di prodotto è fatta di piccole realtà e manca di risorse per crescere. Un nuovo editore cipriota di app per cellulari, Union Apps, ha aperto i battenti per aiutare tutti questi team ad avere successo.

Che cos’è esattamente Union Apps

Union Apps è un’azienda che si occupa di convertire applicazioni su abbonamento in attività redditizie su larga scala.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

Contacts

Contatti per informazioni per i media

Julia Gray, PR manager



juliagray@unionapps.com

PR inbox



pr@unionapps.com