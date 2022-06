Riassunto: TSA prova la soluzione su base AI di Pangiam per migliorare il rilevamento delle minacce agli aeroporti

Pangiam, in collaborazione con Google Cloud, è stata scelta per dimostrare la propria soluzione di intelligenza artificiale per il controlli avanzati accessibili

WASHINGTON–(BUSINESS WIRE)–La Transportation Security Administration (TSA) ha scelto gli esperti tecnologici di sicurezza dei trasporti di Pangiam per dimostrare la soluzione di controllo accessibile guidata dall’intelligenza artificiale (AI) potenzialmente in grado di trasformare la sicurezza aerea a livello mondiale.

Project DARTMOUTH, la collaborazione tra Pangiam e Google Cloud, utilizza l’intelligenza artificiale (AI) e tecnologie di analisi dei modelli per riassumere e analizzare vaste quantità di dati in tempo reale per identificare potenziali articoli vietati nei bagagli a mano.

“Con l’adozione da parte della TSA e di altre agenzie per la sicurezza della tomografia computerizzata (CT) a 3D, questa applicazione dell’AI rappresenta un salto potenzialmente rivoluzionario nella sicurezza aerea, rendendo i viaggi aerei più sicuri e coerenti, consentendo nel contempo agli agenti altamente preparati della TSA di concentrarsi sui bagagli che presentano i rischi maggiori.

