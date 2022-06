Riassunto: Trackforce Valiant acquisisce TrackTik Software andando a creare la più grande società di gestione della forza lavoro addetta alla sicurezza

SAN DIEGO–(BUSINESS WIRE)–Trackforce Valiant, leader nella fornitura di soluzioni per la gestione della forza lavoro addetta alla sicurezza, ha annunciato in data odierna l’acquisizione di TrackTik Software, uno dei fornitori di soluzioni basate sul cloud per la gestione degli addetti alla sicurezza più innovativi e in più rapida crescita. Dalla fusione tra le due aziende è nato un nuovo potente leader del settore che fornisce visibilità e controllo del personale responsabile della sicurezza fisica.

“Siamo molto lieti di accogliere TrackTik in seno alla famiglia Trackforce Valiant” ha dichiarato Trevor Campion, amministratore delegato di Trackforce Valiant.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

Contacts

Per richieste di informazioni da parte della stampa contattare:



Fortress Strategic Communications



Evan Bloom, amministratore delegato



Telefono: + 1 315-744-4912



E-mail: evan@fortresscomms.com

Sito web: www.fortresscomms.com