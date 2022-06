Riassunto: Thermo Fisher Scientific aggiorna il sistema PCR in tempo reale QuantStudio 5 Dx di Applied Biosystems per la conformità con i regolamenti IVDR

Il sistema, con certificazione CE-IVD e conformità IVDR, supporta nuovi flussi di lavoro produttivi e di test di diagnostica molecolare

CARLSBAD, Calif.–(BUSINESS WIRE)–Per aiutare i produttori del segmento della diagnostica molecolare e i laboratori dei test clinici ad adattarsi ai regolamenti sui dispositivi diagnostici in vitro (IVDR) più elevati ora entrati in vigore nell’Unione europea, Thermo Fisher Scientific offre una versione IVDR del sistema PCR in tempo reale QuantStudio 5 Dx di Applied Biosystems a livello mondiale. L’innovativo sistema di qPCR semplifica i flussi di lavoro diagnostici molecolari per le malattie infettive e l’oncologia.





I produttori di kit di diagnostica molecolare e i laboratori dei test clinici che sviluppano saggi propri necessitano di piattaforme di qPCR aperte conformi ai requisiti dell’IVDR.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

Contacts

Media:



Mauricio Minotta



Telefono: 760-805-5266



Email: mauricio.minotta@thermofisher.com

Jen Heady



Telefono: 413-237-5141



Email: jheady@greenough.biz