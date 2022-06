Riassunto: The Meta Daisies infiammano il rock nel metaverso

-The Meta Daisies debuttano con la nuova esperienza musicale meta-cinematica ‘Radiance’

– Un team di esperti dietro alla nuova rock band digitale annuncia la strategia del metaverso, progettata da un team di esperti del metaverso

– La prima collaborazione comprende il leader del metaverso Avakin Life

LONDRA–(BUSINESS WIRE)–In un debutto mondiale, la rock band del metaverso The Meta Daisies ha esordito con il suo primo singolo e lo show meta-cinematico ‘Radiance’, lanciando l’industria della musica in una nuova era virtuale. Immaginate rock star del passato rinate, che portano la loro musica ed energia a una nuova generazione: questo è The Meta Daisies.





The Meta Daisies è il frutto digitale di The Dead Daisies – un fenomeno globale costituito da musicisti leggendari dalle band Deep Purple, Whitesnake e Dio.

