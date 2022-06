Riassunto: Thales lancia S3NS in collaborazione con Google Cloud e presenta la sua offerta, primo passo verso l’etichetta francese del cloud di fiducia

Oggi Thales ha annunciato la creazione di S3NS, una società di diritto francese con sede a Parigi interamente controllata dal Gruppo. Il Presidente del CdA e il Direttore generale di S3NS sono, rispettivamente, Walter Cappilati e Cyprien Falque. La costituzione di S3NS segue la creazione di una partnership strategica con Google Cloud annunciata agli inizi del mese di ottobre 2021.

La mission di S3NS consiste nell’aiutare aziende pubbliche e private in Francia a trarre vantaggio dalla potenza di Google Cloud Platform (GCP), proteggendone, al tempo stesso, i dati sensibili in conformità ai criteri dell’agenzia nazionale francese di sicurezza dei sistemi informatici ANSSI (Agence nationale de la sécurité des systèmes d’information).

A partire da oggi, S3NS sta commercializzando “Controlli locali con S3NS”, una soluzione che completa le specifiche standard sulla performance e sull’elevata sicurezza di Google Cloud Platform, con garanzie sulla ubicazione dei dati e sul supporto localizzato oltre a funzionalità aggiuntive di sicurezza, compreso l’accesso ai dati controllato con cifratura gestito da S3NS. Questa offerta consente alle aziende di iniziare subito la transizione verso la qualifica francese di “Trusted cloud” .

Attualmente S3NS conta varie decine di dipendenti e sta accelerando gli sforzi volti all’assunzione di persone altamente qualificate allo scopo di conseguire gli obiettivi aziendali. S3NS sta già collaborando con partner software e integratori per offrire ai clienti un’ampia gamma di servizi e soluzioni.

