Riassunto: Temenos premiato nell’Indagine 2022 sugli accordi commerciali, con più del doppio dei contratti con nuovi clienti firmati rispetto al secondo classificato

Temenos è l’unico vendor riconosciuto come ‘Power Seller globale’, ‘Miglior attore globale’ e ‘Miglior cross-seller globale’ nell’Indagine 2022 sugli accordi commerciali

GINEVRA, Svizzera–(BUSINESS WIRE)–Temenos (SIX: TEMN) è stato riconosciuto come unico ‘Global Power Seller’ nella prestigiosa Global Banking Platform Deals Survey 2022 (Indagine 2022 sugli accordi commerciali per le piattaforme bancarie globali) di Forrester, i cui risultati sono esposti nel documento ‘Identify The Winners In A Consolidating Banking Platform Market To Make Informed Transformation Decisions’ (Identificare i vincitori in un mercato delle piattaforme bancarie in via di consolidamento, per decisioni informate sulla trasformazione). Come dichiarato nella relazione a cura di Forrester, nel 2021 Temenos si è aggiudicato il maggior numero di nuovi accordi bancari a livello mondiale rispetto a qualsiasi altro fornitore intervistato.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

