Riassunto: Telefónica sceglie la piattaforma IMS cloud nativa di Mavenir

La piattaforma IMS cloud nativa per reti fisse e mobili di Mavenir copre tre importanti Paesi dell’America Latina per Telefónica

BUENOS AIRES, Argentina e CITTÀ DEL MESSICO–(BUSINESS WIRE)–Mavenir, il fornitore di software di rete che sta plasmando il futuro delle reti con software cloud nativo compatibile con qualsiasi ambiente cloud e trasforma il mondo in cui il mondo si connette, ha confermato oggi di essere stata selezionata da Telefónica Hispam (Hispanoamérica) per la fornitura della sua piattaforma IMS cloud nativa per reti fisse e mobili in Messico, Colombia e Cile.

Alla luce dell’evoluzione continua delle reti mobili e delle esigenze crescenti in termini di dati e dispositivi, la piattaforma IMS cloud nativa di Mavenir è una tecnologia fondamentale per le reti 5G.

