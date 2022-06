Riassunto: Tecnotree vince il premio Telco Partner of the Year (ISV) da MongoDB

ESPOO, Finlandia–(BUSINESS WIRE)–Tecnotree, un fornitore globale di soluzioni di trasformazione digitale con sede in Finlandia per Digital Service Providers (DSP), oggi ha annunciato di essere stato selezionato come ‘MongoDB Independent Software Vendor (ISV) Partner of the Year – Telco’ vincitore all’evento annuale MongoDB World che si svolge a New York.

Padma Ravichander, CEO Tecnotree, ha dichiarato: “Siamo orgogliosi di ricevere questo premio da MongoDB per aver aiutato i nostri clienti nel passaggio a nuove tecnologie e costruire ecosistemi digitali. La nostra piattaforma tecnologica consente ai clienti di fornire rapidamente nuovi servizi secondo la domanda del mercato. La suite 5 BSS digitale di Tecnotree offre trasformazione digitale end-to-end per clienti aziendali, creando nuove efficienze nelle catene di valore.

