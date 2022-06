Riassunto: Tecnotree lancia DOCS, una piattaforma convergente di ricarica digitale basata sul 5G

ESPOO, Finlandia–(BUSINESS WIRE)–Tecnotree, leader mondiale nei sistemi a supporto delle aziende digitali, oggi ha annunciato il lancio della soluzione Digital Online Charging System (DOCS) orientata al 5G, una piattaforma convergente di ricarica basata su microservizi e nativa sul cloud, progettata per rispondere ai casi d’utilizzo della monetizzazione corrente e futura dei fornitori di servizi digitali e per le comunicazioni.

Con ricavi medi per utente (ARPU) stagnanti e una minor fedeltà dei clienti, il tutto aggravato dall’esplosione nel consumo dei dati, i fornitori di servizi di comunicazione (CSP) devono far fronte a un’enorme pressione per offrire servizi interessanti ed estremamente personalizzati in grado di attirare e fidelizzare gli utenti. I progressi tecnologici, inoltre, hanno esteso il raggio d’azione dei CSP e li hanno spinti a specializzarsi nei nuovi percorsi delle attività legate ai servizi digitali e IoT/aziendali, per contrastare i malfunzionamenti e conservare una posizione dominante nel segmento al dettaglio e professionale.

