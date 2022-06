Riassunto: Taulia nomina Danielle Weinblatt Chief Product Officer

Weinblatt dirigerà la visione e la strategia dei prodotti di Taulia

SAN FRANCISCO–(BUSINESS WIRE)–Taulia, un importante fornitore di soluzioni per la gestione di capitali circolanti e parte del SAP Group ha annunciato oggi la nomina di Danielle Weinblatt all’incarico di Chief Product Officer.

In questo ruolo, Danielle dirigerà l’organizzazione dei prodotti di Taulia e eseguirà l’ambiziosa visione, strategia e il programma di sviluppo dei prodotti. La neo CPO si concentrerà sulla realizzazione di offerte innovative, estendendo le gamme di prodotti a nuovi mercati geografici, in stretta collaborazione con SAP per fornire ai clienti i migliori strumenti di capitale necessari per avere successo nell’economia di rete.

