Riassunto: Talkdesk lancia una nuova soluzione per il settore del commercio: Talkdesk Retail Experience Cloud

Una piattaforma di servizi per la clientela pronta all’uso, appositamente concepita per unificare il percorso di acquisto dei clienti al dettaglio

Quarta della serie di soluzioni Talkdesk Experience Cloud, progettate da cima a fondo per offrire ai clienti esperienze innovative in risposta a esigenze specifiche di vari settori

Un aiuto per i commercianti al dettaglio per promuovere la fedeltà al marchio e accrescere il valore dell’intero ciclo di vita del cliente attraverso modalità di connessione migliori, attenzione e conoscenza della clientela

Per maggiori informazioni su Talkdesk Retail Experience Cloud visitare gli stand di Talkdesk presso Forrester CX North America (dal 7 al 9 giugno a Nashville) o Shoptalk Europe (dal 6 all’8 giugno a Londra)

LONDRA–(BUSINESS WIRE)–Talkdesk®, Inc., leader mondiale nel campo dei centri di contatto per il cloud per aziende che mettono il cliente al primo posto, ha lanciato oggi Talkdesk Retail Experience Cloud™, la piattaforma di servizi per la clientela basata sull’intelligenza artificiale appositamente sviluppata per i commercianti al dettaglio.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

