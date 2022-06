Riassunto: TA annuncia Advantive, un nuovo fornitore di software ad elevata criticità per la produzione specializzata e le attività di distribuzione

Le soluzioni di software specifiche per il settore di Advantive semplificano i complessi processi di produzione e distribuzione, ottimizzano la visibilità e la produttività delle operazioni e favoriscono il miglioramento di qualità, redditività e crescita dei ricavi

BOSTON e TAMPA, Fla.–(BUSINESS WIRE)–TA, una società di private equity leader nella crescita globale con oltre quattro decenni di esperienza negli investimenti in software aziendali, in collaborazione con ST6, un prestigioso team di dirigenti nel settore del software, ha formato un fornitore globale chiamato Advantive. La nuova società offre soluzioni di software di pianificazione delle risorse (Enterprise Resource Planning, ERP), sistemi di esecuzione della produzione (Manufacturing Execution Systems, MES) e controllo statistico dei processi (Statistical Process Control, SPC) per produttori di specialità e distributori all’ingrosso.

Advantive, costituita da Advantzware, DDI System, Distribution One, InfinityQS, Kiwiplan e VIA, attualmente conta più di 2.500 clienti in vari settori, tra cui la produzione di cartone ondulato e materiali da imballaggio, i distributori all’ingrosso di attrezzature e forniture e i produttori automobilistici e di altre specialità.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

