Riassunto: Synaptics sceglie i flussi di conformità VVC di Allegro DVT

GRENOBLE, Francia–(BUSINESS WIRE)–Allegro DVT , il principale fornitore di codec video suite di test di conformità e di IP video per semiconduttori, ha annunciato oggi che Synaptics Incorporated, una delle maggiori aziende di semiconduttori senza fabbrica al mondo, ha scelto i flussi di test VVC di Allegro DVT per garantire la piena conformità dei prodotti Synaptics al nuovo standard di compressione video VVC.

Versatile Video Coding (VVC), noto anche come H. 266, è il più recente standard di compressione video finalizzato nel 2020. È il successore di HEVC/H. 265 ed è stato concepito per raggiungere due obiettivi principali: migliorare le prestazioni di compressione e la versatilità per supportare un’ampia gamma di applicazioni video come telefonia mobile, VOD, Broadcasting, streaming OTT, videoconferenze, contenuti su schermo, 360° e codifica scalabile.

