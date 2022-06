Riassunto: Supima collabora con TextileGenesis per fissare un nuovo benchmark di settore sulla tracciabilità

TEMPE, Ariz.–(BUSINESS WIRE)–Supima, il marchio del cotone Pima coltivato in America, annuncia un partenariato strategico con TextileGenesis™ mirato alla creazione della nuova piattaforma di riferimento settoriale nella certificazione del cotone.





La piattaforma blockchain Supima basata su TextileGenesis™ collegherà digitalmente tutta la supply chain di Supima, dai coltivatori ai brand/distributori. Oritain™, partner tecnologico di Supima integrato con questa soluzione digitale, fornirà l’autenticazione forense sull’origine del cotone per l’intera piattaforma. Questa capacità di convalidare in modo indipendente il contenuto dei prodotti della piattaforma Supima, per ciascuna fase della supply chain, consente di ottenere livelli di affidabilità e responsabilità senza paragoni grazie alla combinazione tra l’autenticazione fisica forense con quella digitale.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

Contacts

Media

SUPIMA



Paul Wilmot Communications



Jane Son | json@paulwilmot.com

Camila Haldemann | chaldemann@paulwilmot.com

TextileGenesis



Akanksha Sharma



dani@textilegenesis.com