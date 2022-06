Riassunto: Soracom collabora con ThingsMatrix per offrire servizi pronti all’uso per l’IoT aziendale

Grazie a ThingsMatrix, Soracom Partner Space potrà contare su avanzati servizi di monitoraggio delle risorse

SEATTLE–(BUSINESS WIRE)–Soracom, Inc., fornitore di portata globale di soluzioni avanzate per la connettività IoT, ha annunciato oggi che ThingsMatrix, esperto fornitore di soluzioni IoT specializzato nella fornitura di servizi pronti all’uso, è entrato a far parte di Soracom Partner Space, un ecosistema in crescita dedito alla creazione e allo sviluppo di applicazioni IoT per un monitoraggio avanzato delle risorse delle imprese industriali.

ThingsMatrix propone una solida piattaforma basata sul cloud, concepita per rendere più semplici per le aziende i processi di sviluppo e implementazione in ambito IoT.

