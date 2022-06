Riassunto: Soracom annuncia una collaborazione globale con Sony Semiconductor Solutions per i propri microcontroller IoT SPRESENSE™

Soracom aggiunta all’elenco degli operatori LTE raccomandati per SPRESENSE grazie alla connettività IoT globale; la scheda con microcontroller SPRESENSE sarà disponibile per l’acquisto tramite Soracom

SEATTLE e LONDRA–(BUSINESS WIRE)–Soracom, Inc., fornitore di portata globale di soluzioni avanzate per la connettività IoT, ha annunciato quest’oggi che la tecnologia SPRESENSE™ di Sony Semiconductor Solutions Corporation (di seguito “SSS”) è entrata a far parte dell’ecosistema Soracom Partner Space e che SSS ha annoverato Soracom tra i fornitori raccomandati di servizi di connettività per i propri microcontroller SPRESENSE.

La scheda con microcontroller SPRESENSE a 6 core è ideale per applicazioni IoT professionali, grazie al design affusolato, al ridottissimo consumo energetico, agli ingressi multipli dei sensori, al GPS interno e al supporto dell’intelligenza artificiale a livello periferico.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

Contacts

Justine Schneider



Calysto Communications



jschneider@calysto.com

Ufficio: 404-266-2060, int. 507