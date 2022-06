Riassunto: smartwater ha presentato oggi Zendaya quale nuova ambasciatrice globale del marchio

Il marchio di acque premium e l’artista di fama mondiale lanciano una campagna all’insegna dello ‘stile di vita smart’

ATLANTA–(BUSINESS WIRE)–smartwater innalza l'idratazione a livelli inediti quest'estate e annuncia la sua nuova ambasciatrice globale del marchio, Zendaya. L'acclamata attrice e cantante Zendaya, famosa per le sue straordinarie capacità artistiche e la sua originalità, sta sperimentando nuovi modi per condurre un'esistenza più piena. Quale ambasciatrice globale di smartwater, Zendaya comparirà in una serie di nuovi contenuti creativi del marchio che celebrano quanti definiscono il concetto di 'smart' a loro modo e sosterrà programmi comunitari dedicati all'acqua che eserciteranno un impatto diretto su migliaia di donne.





“Siamo davvero felici che Zendaya abbia deciso di unirsi a smartwater come il nuovo volto del marchio”, ha affermato Matrona Filippou, presidentessa categoria globale Idratazione, Sport, Tè e Caffè presso The Coca-Cola Company.

