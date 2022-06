Riassunto: Shippeo ed Everysens migliorano l’offerta della visibilità intermodale con una partnership strategica

PARIGI–(BUSINESS WIRE)–Shippeo, fornitore leader per la visibilità dei trasporti multimodali, ha stretto una collaborazione con Everysens, leader nei sistemi di gestione dei trasporti ferroviari e intermodali, per migliorare la rispettiva offerta di visibilità sui trasporti multimodali. Everysens fornirà a Shippeo l’ETA su rotaia più affidabile del mercato grazie ai dati in tempo reale forniti dal tracciamento satellitare e dagli operatori ferroviari.

Questo partenariato bidirezionale consente a Everysens di avvalersi anche della vasta rete di carrier su gomma e carrier marittimi di Shippeo, in modo da fornire dati di qualità elevata per la tracciabilità dei trasporti agli spedizionieri intermodali e ai loro rispettivi clienti. Condividendo gli eventi relativi ai container per le spedizioni marittime, oltre agli ETA del trasporto merci su gomma estremamente accurati e affidabili, Everysens è in grado di anticipare meglio gli impatti sulla logistica ferroviaria.

