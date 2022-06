Riassunto: Sevan annoverata tra le migliori aziende nelle classifiche di Engineering News-Record per il quinto anno consecutivo

DOWNERS GROVE, Illinois–(BUSINESS WIRE)–Sevan Multi-Site Solutions, Inc. (Sevan) è stata inclusa per il quinto anno consecutivo in diverse classifiche pubblicate da Engineering News-Record (ENR).

Sevan, leader globale nella gestione di programmi innovativi per clienti con più sedi, si è classificata al 36° posto nella classifica delle 50 migliori società di gestione di programmi e al 57° posto nella classifica delle 100 migliori società di gestione su commissione di progetti edilizi, entrambe stilate da ENR.

“La nostra inclusione nelle classifiche di ENR è il risultato dello straordinario impegno dimostrato dai membri del nostro team nel fornire eccellenza per i nostri clienti e partner commerciali” ha dichiarato Jim Evans, fondatore e amministratore delegato di Sevan.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

