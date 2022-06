Riassunto: Seoul Semiconductor: la prima azienda per numero di brevetti pronta ad anticipare il futuro con tecnologie LED di seconda generazione

Seoul Semiconductor ai vertici della classifica





ANSAN, Corea del Sud–(BUSINESS WIRE)–Seoul Semiconductor Co., Ltd. (KOSDAQ 046890), società di portata globale produttrice di semiconduttori ottici, ha annunciato che Seoul Semiconductor e Seoul Viosys (di seguito indicata come Seoul) sono state giudicate le migliori aziende di semiconduttori ottici (LED) della Corea nonché tra le prime società al mondo per numero di brevetti prodotti.

Seoul si è classificata prima al mondo nel settore dei LED ultravioletti (UV) grazie allo sviluppo e alla produzione di massa di questi LED. L’azienda detiene anche da due anni la terza posizione nella categoria dei LED a luce visibile.

