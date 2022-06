Riassunto: Seismic lancia un nuovo capo di Powered Clothing pensato per la sicurezza dei lavoratori

MENLO PARK, California–(BUSINESS WIRE)–Seismic, azienda specializzata nella progettazione di Powered Clothing, ha lanciato la sua ultimissima linea.





Seismic Suit per la sicurezza dei lavoratori

Si tratta del primo capo di abbigliamento relettronico (Powered Clothing) a marchio Seismic ad essere stato appositamente progettato per il settore della sicurezza dei lavoratori, un capo “stile gilet” da indossare sopra i normali vestiti ispirato dal tipico abbigliamento da lavoro e dotato di una cintura “porta-oggetti” in formato cintura porta-attrezzi intorno alla vita. Seismic Suit è stato progettato in conformità agli standard sanciti dall’ente statunitense preposto alla salute e alla sicurezza sul posto di lavoro (Occupational Safety and Health Administration, OSHA) ed è stato sviluppato in collaborazione con clienti istruttori per proteggere il torso, la parte alta e la parte bassa della schiena durante movimenti ripetitivi e in posizioni scomode e pericolose.

