Riassunto: Seguros Sura adotta Akur8 per potenziare il processo di Pricing in tutta l’America Latina

PARIGI–(BUSINESS WIRE)–Akur8 e Sura sono lieti di annunciare la loro collaborazione per migliorare le capacità di tariffazione di Seguros Sura sulle linee auto personali in Argentina, Cile e Colombia. Grazie a questa nuova partnership, Akur8 rafforza la sua presenza in America Latina, dove l’azienda è presente dal 2019, accelerando così, ulteriormente la sua espansione globale.

Sviluppata specificamente per gli assicuratori, Akur8 consente ai team di pricing di prendere decisioni migliori in tempi più rapidi, automatizzando la modellazione dei tassi grazie a una tecnologia di “intelligenza artificiale trasparente” di cui è proprietaria. I vantaggi principali per gli assicuratori sono la velocità di precisione e la reattività del mercato per un impatto commerciale immediato, mantenendo la piena trasparenza e il controllo sui modelli di pricing.

