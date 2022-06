Riassunto: Sally Frykman, direttrice del marketing presso Velodyne Lidar, nominata finalista del premio di Sensors Converge

Frykman riconosciuta nella categoria Donna dell’anno

SAN JOSE, California–(BUSINESS WIRE)–Velodyne Lidar, Inc. (Nasdaq: VLDR, VLDRW) ha annunciato oggi che Sally Frykman, direttrice del marketing (CMO), è stata nominata finalista del premio Donna dell’anno da Sensors Converge e Fierce Electronics. I Best of Sensors Awards rendono omaggio ai migliori e più innovativi prodotti, tecnologie, team e individui nel settore dei sensori.





Quale direttrice del marketing presso Velodyne Lidar, Frykman sovrintende alla delineazione e all’esecuzione strategica dei programmi globali di marketing e comunicazione a sostegno dell’innovativa visione e degli obiettivi perseguiti dalla società.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

