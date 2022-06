Riassunto: RIDDLE&CODE sta collaborando con Influx Technology per sviluppare la prossima generazione del suo stack Drive&Stake

VIENNA–(BUSINESS WIRE)–RIDDLE&CODE sta collaborando con Influx Technology LTD per sviluppare la prossima generazione del suo stack Drive&Stake. La collaborazione si concentra sull’ulteriore evoluzione dell’hardware Drive&Stake per trasformare i veicoli in agenti autonomi in una nuova era della mobilità.

RIDDLE&CODE e Influx Technology stanno lavorando insieme per costruire una toolchain potente e flessibile per gli sviluppatori OEM (original equipment manufacturer, produttori di apparecchiature originali) nel settore automobilistico ACES (Automated, Connected, Electric and Shared – automatizzato, connesso, elettrico e condiviso) per realizzare prototipi di soluzioni peer-to-peer (P2P) su base blockchain.

Con tre decenni di esperienza e di conoscenze nello sviluppo di sistemi integrati business-to-business (B2B) per il settore automobilistico e di protocolli di comunicazione profondamente integrati nei veicoli, Influx Technology aiuterà RIDDLE&CODE a creare la prossima generazione di hardware Drive&Stake.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

Contacts

Media:

Nataša Gudelj

natasa.gudelj@riddleandcode.com