Riassunto: RealVNC diventa la prima e unica soluzione a superare la prova di scatola bianca per la convalida della sicurezza

CAMBRIDGE, Inghilterra–(BUSINESS WIRE)–VNC Connect by RealVNC, il servizio di accesso remoto usato da centinaia di milioni di persone in tutto il mondo, è stato collaudato da Cure53, la società di consulenza tedesca di Berlino che ha anche eseguito la verifica di altri software leader del settore come Mozilla VPN, 1Password e Bitwarden. Il processo completo di audit, che ha richiesto 86 giorni-uomo e includeva VNC Server e VNC Viewer negli ambienti Linux, Windows e Mac, VNC Viewer per iOS e Android, il portale di gestione VNC Connect e i servizi di backend, ha rilevato 38 falle di sicurezza, nessuna delle quali considerata critica e solo tre con un elevato grado di gravità che sono state risolte immediatamente.

