Riassunto: Quectel rilascia il modulo GNSS LC29H a doppia banda e precisione elevata basato sulle tecnologie RTK e DR

NORIMBERGA, Germania–(BUSINESS WIRE)–Quectel Wireless Solutions, fornitore globale di soluzioni IoT, ha annunciato il suo modulo GNSS LC29H a doppia banda e multisatellitare. Basato sulla piattaforma Airoha AG3335, il modello LC29H è disponibile in più varianti, con integrazione opzionale delle tecnologie RTK e DR. La serie LC29H offre soluzioni a performance ed efficienza energetica elevate per rispondere alle esigenze di geolocalizzazione ad alta precisione, a livello di decimetri e centimetri, da parte del mercato. Questi moduli sono particolarmente adatti per mercati in espansione come tagliaerba autonomi, droni, agricoltura di precisione, scooter per la micromobilità e robot per le consegne, oltre ad altre applicazioni industriali e autonome.

