Riassunto: Quectel offre connettività globale e modelli di installazione flessibili con il nuovo modulo abilitato all’iSIM

NORIMBERGA, Germania–(BUSINESS WIRE)–Quectel Wireless Solutions ha lanciato il nuovo modulo ultracompatto BG773A-GL LTE Cat M1, NB1 e NB2 che offre supporto SIM integrato (iSIM). La capacità iSIM di questo nuovo modulo offre enorme flessibilità e semplicità agli integratori e ai fornitori di servizi IoT perché in sostanza permette a un dispositivo con un unico numero di unità di stoccaggio (SKU) di avere la giusta connettività per supportare le proprie esigenze a livello globale. Alla fine, questo offre agli integratori un modo più semplice per adottare la connettività cellulare, eliminando la necessità di schede SIM specifiche per ogni paese e semplificando la logistica delle tradizionali schede SIM in plastica, eliminando la necessità di adattamenti a livello locale o nazionale.





Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

Contacts

Ashley Liu, + 86-551-6586 9386 x 8016, media@quectel.com