Riassunto: Qenta e Netcetera – assicurare i pagamenti senza contanti nella regione CEE

– L’austriaca Qenta Payment CEE ha ampliato la sua rete di partner con il fornitore di pagamenti svizzero Netcetera.

– Questo nuovo rapporto commerciale significa accesso diretto 24 ore su 24, 7 giorni su 7, a tutti i servizi di competenza dell’esperto di tecnologia.

ZURIGO–(BUSINESS WIRE)–Il 2022 continua con un ritmo dinamico per l’esperto svizzero di pagamenti Netcetera. A partire da giugno, Netcetera ha avviato una collaborazione diretta con Qenta Payment CEE, proponendosi come fornitore esperto e affidabile e abilitando la sua tecnologia 3DS sicura per il gateway di pagamento austriaco.

“Abbiamo utilizzato il sistema Netcetera Tecnologia 3DS affidabile da diversi anni attraverso le nostre reti di partner.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

Contacts

Contatto con i media

Netcetera



Angelika Seiler



Head of Content



angelika.seiler@netcetera.com

+41 44 297 58 09