Riassunto: Pyramid Analytics si aggiudica l’edizione 2022 dei Premi per l’innovazione digitale di Ventana Research nella categoria Analitica

Riconosciuta la capacità della piattaforma di decision intelligence di Pyramid di far progredire la decision intelligence,



che così si aggiudica il primo posto superando Qlik Active Intelligence

LONDRA, NEW YORK e TEL AVIV, Israele–(BUSINESS WIRE)–Pyramid Analytics (Pyramid), fornitore di una pionieristica piattaforma di decision intelligence, ha annunciato oggi di essersi aggiudicata un Premio per l’innovazione digitale di Ventana Research (Ventana Research Digital Innovation Awards) del 2022. La piattaforma di decision intelligence di Pyramid è stata preferita alle finaliste Qlik Active Intelligence e H2O AI Cloud nella categoria Analitica in occasione della 15a edizione del programma di riconoscimento della rispettata società di analisti.





