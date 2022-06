Riassunto: Precisely consolida la leadership nell’integrità dei dati con le innovazioni nella sua Data Integrity Suite d’avanguardia

I nuovi moduli SaaS, con un catalogo comune di dati e un’esperienza utente orientata alle aziende, mantengono la promessa di dati attendibili per automatizzare e accelerare i processi decisionali affidabili

BURLINGTON, Mass.–(BUSINESS WIRE)–Precisely, il leader globale nell’integrità dei dati, oggi ha presentato la nuova versione della sua Precisely Data Integrity Suite, che porta sul mercato le ultime novità in fatto di integrità dei dati. Annunciata in occasione dell’evento Trust ’22 dell’azienda, la Data Integrity Suite è composta da sette moduli SaaS interoperabili che possono essere implementati individualmente oppure combinati in modo fluido, per creare un valore esponenziale e permettere alle aziende di usufruire di dati con un livello impareggiabile di affidabilità.





