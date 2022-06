Riassunto: Precisely annuncia Trust ’22, che presenterà le innovazioni più recenti nel settore dell’integrità dei dati

L’evento annuale Data Integrity Summit raggiunge nuovi livelli – si prevede che oltre 2.000 esperti e aziende leader del settore si riuniranno virtualmente per condividere le ultime tendenze del mercato

BURLINGTON, Massachusetts–(BUSINESS WIRE)–Precisely, leader globale nel settore dell’integrità dei dati, oggi ha comunicato informazioni dettagliate sull’imminente evento Trust ’22, che si svolgerà durate due mezze giornate tra il 21 e il 22 giugno 2022. Con il più recente IDC Spotlight on Data Trust indicante che solo il 27% dei professionisti nel campo dei dati afferma di avere totale fiducia nei loro dati1, l’evento annuale Data Integrity Summit di Precisely è posizionato in modo perfetto per offrire alle aziende leader del settore i dati approfonditi e utili necessari per gettare le basi di dati attendibili che garantiscano accuratezza, coerenza e contesto massimi.





