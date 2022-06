Riassunto: Planview acquisisce Enrich, leader nell’analisi di portafogli di prodotti

La fusione espanderà le capacità di pianificazione e assegnazione delle priorità per i portafogli di prodotti per le organizzazioni di ricerca e sviluppo e i fornitori di beni

AUSTIN, Texas–(BUSINESS WIRE)–Planview®, leader mondiale nella gestione di portafogli e flussi di lavoro, ha annunciato oggi l’acquisizione di Enrich, azienda specializzata nell’analisi di portafogli di prodotti che consente alle organizzazioni di ricerca e sviluppo con portafogli complessi di assumere decisioni commerciali strategiche in tempo reale.

“I portafogli di prodotti si stanno facendo sempre più ampi e le aziende stanno effettuando investimenti cospicui in iniziative commerciali che possono costare milioni e il cui completamento può richiedere anni”, ha spiegato Razat Gaurav, amministratore delegato di Planview. “Enrich apporta una vasta esperienza in termini di assegnazione delle priorità per prodotti complessi e tecniche basate sulla scienza dei dati a sostegno delle decisioni concernenti i portafogli per permettere alle aziende di assumere decisioni più avvedute e informate sugli investimenti con il potenziale d’impatto più elevato”.

“Enrich e Planview condividono un impegno simile: consentire ai clienti di raggiungere i loro obiettivi più importanti” ha dichiarato il dottor Rich Sonnenblick, fondatore e amministratore delegato di Enrich.



