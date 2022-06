Riassunto: Phoenix Court Group mette a disposizione 500 milioni di dollari in nuovi fondi per sostenere fondatori di imprese dalla fase di finanziamento seed alla quotazione in borsa e oltre

Solar e Basecamp estenderanno ulteriormente il supporto offerto dai fondi d’investimento LocalGlobe e Latitude a fondatori che stanno costruendo business tecnici globali

Phoenix Court Works Foundation è al centro della creazione di una nuova vision – innovazione con impatto

LONDRA–(BUSINESS WIRE)–Phoenix Court Group, la società d’investimento europea con venture capital per le primissime fasi, oggi ha messo a disposizione 500 milioni di dollari in nuovi fondi finalizzati ad aiutare fondatori di imprese e i loro team nell’ecosistema di innovazione terzo in ordine di grandezza nel mondo a creare business tecnologici avanzati, dalla fase di finanziamento seed alla quotazione in borsa. Questa operazione segna la transizione di Phoenix Court Group in una società d’investimento “life stage”, dopo avere stabilito una reputazione a livello mondiale per gli investimenti in start up nella fase di finanziamento seed che diventano unicorni tramite LocalGlobe e Latitude. 1

1Dati Dealroom

